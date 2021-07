IN DEGRADO ANCHE L’EX BIBLIOTECA COMUNALE: ANDATE A CASA!

Rep: L’ex biblioteca Comunale di Siracusa, restaurata da me, lo dico con orgoglio, ha dichiarato Vincenzo Vinciullo, quando ero Assessore alla Ricostruzione della Città di Siracusa, è in uno stato di totale abbandono e di degrado insopportabile. Gli infissi lasciati aperti, gli intonaci cadenti, le iscrizioni, frutto della inciviltà quotidiana, rendono triste la visione di un monumento che era di fondamentale importanza per la storia della Città di Siracusa, in quanto ospitava la famosa e storica Biblioteca Comunale della Città di Siracusa. Oggi, invece, hanno proseguito Vincenzo Vinciullo e Vincenzo Salerno, la vetusta e prestigiosa biblioteca comunale offre ai passanti, non dico ai visitatori, una cattiva immagine di sé, la rappresentazione plastica ed effettiva del fallimento di questa amministrazione comunale che non riesce a gestire nemmeno quello che ha trovato, non diciamo di realizzare ex novo, ma almeno gestire. Per questo motivo, hanno concluso Vinciullo e Salerno, torniamo a chiedere le dimissioni di questa amministrazione inutile, anzi nociva, per la Città di Siracusa.