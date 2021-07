IL SINDACO CARTA: 12 VIDEOCLIP PER PROMUOVERE LE BELLEZZE DI MELILLI

Rep: Dodici videoclip promozionali per far scoprire

il territorio e le bellezze storiche, paesaggistiche e architettoniche

di Melilli. Un progetto ambizioso quello voluto dall’Amministrazione

Comunale che vuole offrire una nuova prospettiva della cittadina iblea e

riportare Melilli nell’orbita del turismo internazionale.

In quest’ottica, il sindaco Giuseppe Carta e l’assessore al Turismo

Rosario Cutrona, hanno costituito il Comitato Promotore per la Tutela e

Valorizzazione del Territorio, un soggetto che ha mobilitato

professionisti e associazioni che hanno lavorato in sinergia per fornire

una nuova chiave di lettura per valorizzare il contesto territoriale e

mettere in luce le sue eccellenze e specificità.

“Abbiamo intrapreso un percorso virtuoso per riportare Melilli e le sue

bellezze al centro dei circuiti turistici e naturalistici del Sudest

della Sicilia”. Così il Sindaco di Melilli, Giuseppe Carta. “Un progetto

con una doppia valenza che ha come obiettivo quello di sviluppare e far

conoscere nel mondo il brand Melilli, terrazza degli Iblei e

contestualmente porre le basi per un processo interno di

sensibilizzazione ed educazione al patrimonio ambientale”.

“Le linee programmatiche che sono state messe a punto a livello

amministrativo nel Piano Cultura e Turismo del Dup per il triennio

2021/2023 – ha spiegato l’assessore al turismo Rosario Cutrona –

rappresentano sia il risultato di un attenta attività di studio e

valutazione che la guida imprescindibile per le azioni da intraprendere

a livello comunitario”.

I 12 videoclip saranno presentati nel corso delle prossime settimane,

ciascuno di essi si focalizzerà su una peculiarità artistica,

paesaggistica o storica attraverso immagini inedite e le parole di

importanti storici, archeologi e studiosi del territorio.

Il primo videoclip è visibile a questo link:https://fb.watch/6uCOWzQuaU/