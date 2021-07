IL DIRIGENTE ORDINA: I NAVIGATOR TORNINO IN UFFICIO

Rep: La scrivente O.S. apprende con grande stupore la richiesta a mezzo di Ordine di servizio, n. 07 del 21.

07.2021, a firma del dirigente ad interim del Servizio XV – CPI di Siracusa , con il quale si richiede che i Sigg.

Navigator della Provincia di Siracusa “riprendano” in presenza il servizio c/o i CC.p.I di Siracusa-AugustaLentini-Noto, rispettando precisi giorni ed ore lavorative e , dunque, dal Lunedì al Venerdì dalle 8,00 alle

14,30 e il Mercoledì con rientro pomeridiano dalle 15,00 alle 18,30.

Predetta comunicazione, seppur priva di qualsivoglia fondamento giuridico, manifesta, con tutta evidenza,

da parte dei succitati uffici territoriali, il bisogno dell’apporto costante dei collaboratori di Anpal Servizi

S.p.A. per la gestione delle politiche attive del lavoro.

Occorre, altresì, evidenziare che tutte le attività svolte dai Navigator, sia in presenza che da remoto, sono

state espletate nel totale rispetto degli obiettivi e delle direttive aziendali nonché della convezione in

essere tra Anpal Servizi S.p.A. e la Regione Sicilia.

NIdiL-CGIL auspica che la Regione Sicilia possa individuare una soluzione giuridica adeguata, tenuto conto

della totale disponibilità dei lavoratori in questione ad essere parte attiva nel processo di efficientamento

delle politiche attive del lavoro.

Segreteria Provinciale

NIdiL-CGIL Siracusa