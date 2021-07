DA STANOTTE L’IGM “DISINFETTA” A 360 GRADI IL COMUNE DI PRIOLO

Rep. IGM Rifiuti Industriali: interventi di disinfestazione del Comune di Priolo Gargallo. Da stasera, a partire dalle ore 23.30 fino alle ore 5:00, saranno effettuati gli interventi di disinfestazione in aree esterne, tombini e caditoie. L’attività proseguirà anche la prossima settimana fino a completamento del territorio. A svolgerli è stata la Igm Rifiuti Industriali, società che gestisce il servizio di igiene urbana per il Comune di Priolo Gargallo. In questo tipo di interventi si associano anche delle specifiche fasi di monitoraggio per valutare l’efficacia delle azioni messe in atto. La calendarizzazione delle operazioni viene sempre concordata tra Comune e gestore del servizio ma potrebbe subire lievi variazioni dovute a problematiche tecniche o metereologiche.