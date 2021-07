“ARTE IN TEATRO”: RIAPRE IL COMUNALE CON GLI AMICI DEL CERCHIETTO

Rep: Grazie agli studenti del corso di promozione del patrimonio culturale dell’Università di Catania, sede di Siracusa, e in sinergia con l’Amministrazione comunale, riaprono le porte del teatro comunale di Siracusa. Da diversi anni chiuso al pubblico, il teatro torna a risplendere incorniciato da bellissime opere d’arte poste all’interno del suo foyer. Grazie al progetto “Arte in Teatro”, promosso dalle curatrici Anna Vicentini e Chiara Vezil, vari artisti si alternano ogni 13 giorni. Si tratta di artisti che arrivano da varie zone d’Italia, tutti tutti accomunati dall’amore per la terra siciliana, in particolar modo siracusana. Si è già iniziato con gli acquarellisti Igor Sava ed Ekaterina Sava mentre da questo giovedì 15 luglio alle 18,30 sarà il fotografo Salvo Alibrio ad esporre le sue opere fotografiche. Successivamente sarà la volta del pittore e scultore Alessandro La Motta mentre toccherà alla scultrice e poetessa Roberta Conigliaro chiudere questo primo significativo percorso artistico che vuole omaggiare lo splendido teatro aretuseo.

Nulla più di una mostra in un teatro è “il luogo dove si trovano, senza confondersi, tutti i luoghi della terra, visti da tutti gli angoli”, scriveva Borges nell’omonimo racconto. E le curatrici si sono rifatte proprio a questa frase significativa nel coinvolgere i diversi artisti. “Siamo molto felici per l’apertura di questo polmone culturale che mette in connessione istituzioni e comunità, arte e teatro – spiegano Anna Vicentini e Chiara Vezil – Oltre che semplice punto espositivo vorremmo che “Arte in Teatro” fosse un luogo d’incontro, un vero e proprio cantiere di meraviglia”.

La mostra rimarrà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 22 con ingresso libero. Le organizzatrici e curatrici della mostra Anna Vicentini e Chiara Vezil ringraziano innanzi tutto il Comune di Siracusa, in particolar modo l’Assessore Fabio Granata per il patrocinio e la concessione del Teatro, l’Associazione Guide Turistiche di Siracusa con le quali Arte in Teatro collaborerà per tutto il periodo della mostra e l’Associazione Amici della Musica. E’ possibile seguire anche attraverso i social attraverso i profili su facebook @arteinteatro e su instagram @arte_inteatro.