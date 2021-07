ANCHE STAMATTINA ORTIGIA BLINDATA: FOLLIA PURA, NON RISPETTANO LE LORO STESSE REGOLE

Alle 11 di stamattina tutti in fila in via Malta. Non si può entrare in Ortigia, in fondo a via Malta si gira a sinistra e poi ancora a sinistra e si torna da corso Umberto. Cari concittadini, il sindaco e l’assessore del cga sono davvero fuori di testa. Magari non si sono ancora ripresi dalla sbornia di ieri con navette ferme anche per più di un’ora, con file a partire da corso Gelone e poi via Catania, piazza Marconi e caos pieno e alienante in via Tripoli e via Malta con quelli che arrivavano da via Elorina letteralmente stravolti da file e ingorghi. E stamattina che succede? Dalle 7 di domenica tutto doveva tornare tranquillo, cioè si poteva entrare nel centro storico. E invece no, blocchi sul ponte di Santa Lucia e sul ponte Umbertino, presidiati da quattro/cinque vigili urbani che tutti insieme non si vedevano da otto anni a Siracusa. Insomma, le regole e gli orari sono quelli della foto allegata, chi quarzo ha deciso di fare il contrario? Ma siamo nelle mani di una follia dilagante?