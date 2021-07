C’erano un centinaio di persone in attesa per essere subito vaccinate. Insomma, ha preso il via oggi l’attività straordinaria di vaccinazione nel Centro Commerciale Belvedere di Melilli, vaccinazioni che andranno avanti fino a domenica. Insomma, a Siracusa e in Sicilia si sta facendo di tutto e di più per invertire una tendenza dovuta alla scarsa informazione e alla confusione, spesso voluta, di certa comunicazione.