AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DI MELILLI IN WELLNESS

Rep: Un turismo sostenibile, libero e al contempo ricco di sport: questo il format della Seconda Edizione di Melilli in Wellness, il nuovo modo di vivere la cultura del territorio promuovendo il benessere psicofisico e l’educazione al patrimonio.

Dopo il successo della scorsa edizione, l’Amministrazione Comunale di Melilli ha rivolto nuovamente il proprio invito alle Associazioni sportive dilettantistiche del territorio e ai titolari di palestre e centri fitness, ad elaborare delle proposte progettuali con la finalità di coltivare spazi che siano di incentivo alla pratica sportiva all’aperto e alla fruizione dei luoghi più significativi per il territorio sotto il profilo turistico e culturale.

Alla luce di tante riflessioni, incardinate in una cornice storica segnata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, sulla natura, sulle comunità e sul ruolo che deve essere svolto dalla bellezza, Melilli in Wellness ha dato già prova della possibilità di giungere ad una nuova consapevolezza dell’essere cittadini, attraverso un lavoro che va dal benessere individuale e dalla qualità dei comportamenti e delle relazioni, promossi dalla pratica sportiva, al riconoscimento e trasmissione della bellezza dei luoghi, oggetto di recupero di quel rapporto terapeutico e vitale con la natura.

“L’obiettivo della mia amministrazione- ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Carta- è quello di guardare sempre avanti e lo sport, il wellness e più in generale il benessere psicofisico sono elementi di vitale importanza per la salute dei cittadini e per la crescita dei più piccoli. Ben vengano dunque manifestazioni come Melilli in Wellness capaci di creare sinergie e nutrire il corpo e la mente”.

“Melilli in Wellness- ha inoltre dichiarato l’Assessore alla Cultura e al Turismo, Rosario Cutrona, significa sperimentare occasioni di educazione alla cittadinanza estetica, restituendo importanza alla natura e alla cultura dei luoghi attraverso un processo di armonizzazione che passa dal benessere psicofisico. Nuove consapevolezze…è questo che ci auguriamo di stimolare tra tutti i partecipanti”.