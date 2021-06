SVR SOSPENDE LE OSTILITA’ SUL DEGRADO REIMANN: PRIMA DOBBIAMO COMMEMORARE LUCIA ACERRA

SVR con una lettera al sindaco di Siracusa e per conoscenza al Prefetto di Siracusa, al Console Danese Castellucci Carolina , alla Soprintendenza Siracusa , alla Presidenza Consorzio Universitario Archimede , alla dottoressa Danila Costa, Segretario Generale del Comune, all’arch. Alessandra Ministeri. Funzionario settore Soprintendenza, a Nello Amato Garante di Villa Reimann, Sebastiano Grimaldi Garante di Villa Reimann, Antonio Attardo Garante di Villa Reimann e Bernadette Lo Bianco Garante di Villa Reimann, sospende il pressing sul degrado della Fondazione Reimann. Ecco il testo: “Con l’invio del 24° sollecito per un riscontro all’Istanza del 12 gennaio 2021 per l’affidamento della Casa del Custode, Save Villa Reimann ha ritenuto di sospendere la corrispondenza per diversi motivi che qui andiamo a precisare. Risulta che sono state prese in considerazione alcune nostre segnalazioni da Enti ed Uffici Comunali che hanno bisogno di serenità per svolgere appieno il loro compito di controllori. La stessa serenità l’ha di bisogno Save Villa Reimann che si appresta a commemorare la figura della Prof.ssa Lucia Acerra, recentemente scomparsa, con il rispetto dovuto e con il necessario raccoglimento. Save Villa Reimann sta riscontrando elementi di sincera collaborazione con il Primo Cittadino per rendere possibile e solenne questa commemorazione. Nondimeno Save Villa Reimann riprenderà la segnalazione dei tanti degradi che investono il Patrimonio Reimann per far maturare la convinzione che occorre un progetto complessivo di restauro per fare di Villa Reimann un polo culturale che possa veramente incidere sul panorama della nostra Città e, nel contempo, offrire ai tanti una testimonianza della cultura classica d’occidente che le appartiene e che era il sogno di Christiane Reimann quando affidò ai Siracusani questo straordinario patrimonio”.

Save Villa Reimann

Il Coordinatore

Lo Iacono Marcello