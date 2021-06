STOP PARCHEGGIO GRATIS. COSI’ IL SINDACO SCORAGGIA I VACCINI

Scrive il sindaco del Cga: “Da sabato prossimo, il parcheggio Molo tornerà interamente a pagamento e non prevederà più l’area gratuita riservata a chi si reca all’hub vaccinazioni di via Nino Bixio. In considerazione dell’arrivo della stagione estiva e della necessità di offrire un servizio ai turisti che si accingono a visitare la città, il settore Trasporti e diritto alla mobilità emetterà un’ordinanza nei prossimi giorni”.

Ad ieri sono stati 210mila i siracusani che hanno avuto somministrazioni tra prima e seconda dose. Insomma, sono ancora in tanti, anzi tantissimi che debbono essere vaccinati e il Comune che fa? Scoraggia! E lo eliminando l’area gratuita davanti all’Urban Center “perché arrivano i turisti”? Cioè per fare cassa rende difficoltoso andare a vaccinarsi e in ogni caso fa una evidente disparità verso chi fino ad oggi ha potuto giovarsi del parcheggio gratuito al Molo S. Antonio per recarsi all’Urban Center. Non è tutto, il sindaco del cga ci mette anche il carico su quella che è già una evidente quarzata con un post scriptum dettato all’ufficio stampa, questo: “A ulteriore chiarimento del comunicato sul parcheggio Molo, il ripristino dei posti a pagamento vale esclusivamente per le persone che si recano all’hub di via Nino Bixio per sottoporsi a vaccinazione”. Quindi il Comune del sindaco del cga con una ordinanza in sostanza disincentiva i vaccini, li scoraggia, il togliere i parcheggi gratuiti infatti scoraggia i cittadini e chi aveva già qualche perplessità decide intanto di non vaccinarsi. Ma come si fa a vivere in questa città? Non c’è verso, questi barbari vanno cacciati.