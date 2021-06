SIRACUSA TOPPE TOPPE. FRANCOFONTE SEMBRA LA SVIZZERA

Abbiamo letto le slinguazzate di alcune associazioni e comitati (quelli del bacio della pantofola) nei confronti del sindaco e di qualche assessore del cga. Hanno avuto qualche cortesia, qualche piccola raccomandazione e sono improvvisamente diventati discepoli dell’amministrazione più scadente che la storia recente di Siracusa abbia avuto. CI SIAMO VERGOGNATI PER LORO che non sono cittadini coi loro diritti ma sudditi alla mercè del podestà. Sudditi contenti di esserlo e pronti a tutto, soprattutto a lodare Italia, Gradenigo, Fontana. A lodare chi sta massacrando la città.

Recentemente il sindaco del cga ha annunciato con grande enfasi sui giornali asserviti che è iniziata la manutenzione delle strade e ha anche diffuso un elenco delle arterie che saranno servite e rimesse in sesto. ENNESIMO ANNUNCIO FARLOCCO. Basta andare in giro per la città per vedere la qualità degli interventi e la tristezza sconclusionata di toppe messe a casaccio, in una buca sì e nell’altra no, insomma ad minchiam! Non solo, ma distanza di poche ore le toppe sono saltate quasi dovunque a dimostrazione dello sperpero che si fa dei soldi dei siracusani. Nelle foto due strade del litorale con le toppe già saltate e una strada rimessa in sesto a Francofonte. La differenza è solare. A Francofonte sembra di essere in Svizzera, a Siracusa la vergogna ci sta sommergendo.