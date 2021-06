SANTUARIO DELLA MADONNINA: LE ATTIVITA’ IN VISTA DEL 68° ANNIVERSARIO DELLA LACRIMAZIONE

68mo Anniversario della Lacrimazione

della Madonna a Siracusa

«Il Santuario è luogo di preghiera.

Qui la Vergine Maria versa lacrime con chi piange»

(Papa Francesco, 29.11.2018)

Le parole di Papa Francesco – pronunciate il 29 novembre 2018, in occasione del “I° Convegno Internazionale per i Rettori e gli Operatori dei Santuari” – rappresentano il tema del 68mo Anniversario della Lacrimazione della Madonna a Siracusa: «Il Santuario è luogo di preghiera. Qui la Vergine Maria versa lacrime con chi piange».

Anche quest’anno, le celebrazioni anniversarie saranno adattate nel rispetto della salvaguardia della salute dei fedeli, in linea con le indicazioni delle autorità civili e religiose.

20 Giugno 2021 | 32mo

Anniversario Morte di Mons. Calogero Lauricella

già Arcivescovo di Siracusa

Nella ricorrenza del 32mo anniversario della morte di S.E. Mons. Calogero Lauricella – Domenica 20 giugno 2021, alle ore 19.00 – presso la Cripta del Santuario della Madonna delle Lacrime, Mons. Francesco Lomanto, Arcivescovo di Siracusa, celebrerà la Santa Messa in suffragio della sua anima.

L’Arcivescovo Lauricella – già Arcivescovo di Siracusa dal 1973 al 1989 – ebbe il merito di riprendere i lavori per la realizzazione del Tempio Superiore che ricorda il Pianto della Madonna di Siracusa. Nonostante fosse sopraggiunta la malattia, non si risparmiò per il raggiungimento dell’obiettivo. Il Santuario di Siracusa, che ne custodisce le spoglie mortali, è grato a Mons Lauricella ed eleva per lui preghiere di suffragio.

24 giugno 2021 | Presentazione del Libro di

Mons. Giuseppe GRECO

“Una Donna vestita di sole”

Giovedì 24 giugno p.v. alle ore 19.00, il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale presenterà, presso il Centro Convegni della Basilica-Santuario Madonna delle Lacrime, l’ultimo Libro di Mons. Giuseppe Greco “Una Donna vestita di sole”.

Interverranno alla presentazione: l’Arcivescovo di Siracusa Mons. Francesco Lomanto, lo storico dell’Arte il Prof. Paolo Giansiracusa, il Rettore del Santuario don Aurelio Russo e Mons. Giuseppe Greco, autore del Libro e Assistente Ecclesiastico del MEIC.

Il ricavato della vendita del libro, per volontà dell’autore, sarà totalmente devoluto per le opere pastorali del Santuario Madonna delle Lacrime.

Dal mese di luglio 2021

Sante Messe serali del sabato e della Domenica

A partire dal mese di luglio, le Sante Messe delle ore 19.00 del sabato sera, della Domenica e dei giorni festivi, saranno celebrate sul sagrato della Cripta del Santuario.