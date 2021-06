ONORIFICENZE DEL CAPO DELLO STATO A QUATTRO INFERMIERE DELL’ASP DI SIRACUSA

Rep: Onorificenze al merito della Repubblica italiana per “ricompensare benemerenze acquisite verso la nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”. Sono stati insigniti al Merito le infermiere professionali Rossana Fazzino, Lucrezia Iannizzotto, Silvia Leone, Ester Castaldo. A consegnare le pergamene alla presenza del prefetto di Siracusa Giusy Scaduto e delle autorità civili e militari, il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra, il contrammiraglio Andrea Cottini e i sindaci di Siracusa e Noto. Il direttore generale formula le più vive congratulazioni al personale insignito delle onorificenze e, attraverso loro, a tutto il personale sanitario, tecnico e amministrativo aziendale per l’impegno e il sacrificio profusi nella gestione sanitaria della pandemia.