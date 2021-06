OGGI 500 VACCINI A SIRACUSA, NON C’E’ NESSUNO STOP

I vaccini non si sono affatto fermati a Siracusa. Oggi sono stati fatti 500 vaccini e si tratta di un dato di fatto che va smentire il contenuto di due note arrivate al nostro giornale che, dopo le nostre verifiche, sono risultate solo ed esclusivamente delle fake news. Magari messe in giro per creare allarme o chissà per quale altro motivo ancora. Ma perché diffondere notizie false tipo a Siracusa non si fanno più vaccini? Difficile dare una risposta a questa domanda visto che si tratta oggettivamente di un fatto insensato. Pensate che c’è anche gente che denuncia o minaccia denuncia nei confronti dell’Asp perché quando l’hub di via Malta è molto frequentato si creano assembramenti. Con la stessa aberrante logica oggi gli autori delle due note inviate al nostro giornale protestano perché l’Urban Center sarebbe deserto e quindi a Siracusa non si fanno più vaccini. Ragionamenti da privi di senno!

Per fortuna i fatti sono diversi. Oggi l’Asp ha vaccinato a Siracusa 410 persone con Pzifer, 50 con Astrazeneca, 3 con Moderna e 3 con il vaccino monodose Johnson & Johnson. Insomma, non c’è più l’afflusso di prima ma le inoculazioni continuano.