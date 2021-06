MELILLI: IL SINDACO CARTA NOMINA I VERTICI DELLA CONSULTA COMUNALE GIOVANILE

Rep: Nel corso di una cerimonia svoltasi nell’aula

consiliare del Comune di Melilli, il sindaco Giuseppe Carta ha designato

i vertici ed i componenti della Consulta Giovanile Comunale.

“Una partecipazione strutturata dei giovani all’attività amministrativa

è certamente facilitata dal ruolo della Consulta Giovanile della quale

oggi ho nominato il comitato di coordinamento”. Così il sindaco di

Melilli, Giuseppe Carta. “Il ruolo della Consulta – ha spiegato il

Sindaco – è quello di esercitare impulsi nei confronti degli organi

elettivi del Comune in materia di politiche giovanili, inoltre essa è

strumento di stimolo e incoraggiamento nei confronti dei giovani ad una

partecipazione attiva e responsabile alla vita cittadina”.

Per Melilli centro, Gabriele Massimiliano Ragusa è il nuovo Presidente

Coordinatore. I componenti sono: Ragusa Gabriele che sara il

coordinatore di tutta la Consulta, Magnano Martina Maria, Magnano Mary,

Mangiameli Irene e Rosario Fazzone.

Per la frazione di Villasmundo, il coordinatore sarà Federico Nasonte ed

i componenti: Paolo Italia, e Serena Mazzio.

Per la frazione di Città Giardino, Paola Marino è stata nominata

coordinatrice e Alessio Pilato, componente.

“A questi ragazzi, anche a nome degli assessori Arcangela Albanese e

Rosario Cutrona – conclude il Sindaco – vanno i migliori auguri di buon

lavoro con l’auspicio di essere portatori di idee e prospettive su cui

costruire il loro futuro e quello della nostra comunità”.