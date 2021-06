MARIO BONOMO: PER VINCERE A PACHINO PRIMARIE NEL CENTRODESTRA

Rep: Mario Bonomo, coordinatore provinciale del Movimento per le Autonomie, interviene sul

dibattito politico che anima il centrodestra in merito alle elezioni comunali a Pachino, rinviate in

autunno a causa della pandemia.

“In vista delle elezioni comunali di Pachino stanno emergendo nell’ambito del centrodestra

alcune candidature autorevoli e credibili che, tuttavia, non sono finora riuscite a giungere alla

sintesi necessaria per garantire ottime possibilità di successo.

Sono pertanto dell’avviso che non si possa più perdere tempo in riunioni e trattative: ai

pachinesi, che vogliono finalmente essere amministrati in maniera corretta, competente ed

efficiente, le chiacchiere interessano ben poco.

Si proceda, quindi, a indire al più presto delle primarie cui possano partecipare quanti si

riconoscono nell’area del centrodestra, per poter giungere alla definizione, in maniera

trasparente e partecipata, del candidato giusto per guidare la rinascita di Pachino.”