MARIA CUNSOLO SI CANDIDA A SINDACO, IL 26 LA CONFERENZA STAMPA

Rep: La Lentini che sino ad ora abbiamo sognato ma che vogliamo e per cui non abbiamo mai smesso di lavorare, è una città semplicemente normale, vivibile, che non dimentichi il suo passato, in cui si risolvano i problemi del presente proiettandosi al futuro. Sabato 26 giugno 2021 alle 10, presso il Cafè Noir in via G. Garibaldi, 3 / piazza Duomo a Lentini, si terrà la conferenza stampa per la presentazione ufficiale della candidata a Sindaca Maria Cunsolo, per le prossime elezioni comunali 2021. “Dopo un percorso durato cinque anni da Consigliera Comunale del Movimento 5 Stelle in opposizione adesso è venuto il momento di fare una scelta coraggiosa ma consequenziale al percorso fin qui fatto. Dare un progetto alternativo alla mia città. Porterò assieme al gruppo che mi supporta e a tutti quelli che ci vorranno dare una mano, il nostro programma per Lentini. Il nostro non è solo un programma politico ma è un programma sociale che nel corso di questa campagna elettorale avrò piacere di illustrare alla città insieme ai candidati della lista e alla squadra che sostiene la mia candidatura. Sabato mattina un breve anticipo alla stampa.”–