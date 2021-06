LE STRADE DIMENTICATE: VIA URANIA A FONTANE BIANCHE

Via Urania, Fontane Bianche, a 2 passi dal mare. Un’altra delle tante strade non considerate dagli amministratori comunali, un’altra delle tante strade dove una parte di quel milione e 500 mila euro, stanziati dall’amministrazione non sono arrivati. I cittadini si rivolgono a noi chiedendo aiuto. Scriviamo come sempre a chi di dovere ma siamo purtroppo certi non arriveranno risposte per cui la proposta è sempre la stessa, incontriamoci con i residenti e studiamo come risolvere insieme la problematica.

Salvatore Russo 3471097484

Comitato Attivisti Siracusani

Tappami, volontariato civicoVia Urania