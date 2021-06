IL SINDACO PEPPE CARTA: MELILLI OGGI E’ UN COMUNE NUOVO E MODERNO

Peppe Carta, a giugno 2021 quali sono in generale le condizioni di Melilli, il comune di cui sei sindaco?

Melilli è un’altra città, più vivibile, più fruibile, più ordinata, abbiamo ripristinato più di 3400 mq di strade, abbiamo reso efficienti i parchi giochi, introducendo innovazioni tecnologiche, stiamo efficientando l’intero impianto di sollevamento acque delle sorgenti, inoltre stiamo bonificando le discariche e abbiamo raggiunto l’80% di raccolta differenziata. Oggi Melilli non è seconda a nessuno.

Amministrare un comune come Melilli con due frazioni come Villasmundo e Città Giardino, non è certamente una passeggiata di salute. Cosa vuoi dire a due giorni dall’estate ai residenti di Villasmundo e Città Giardino

Stiamo investendo tantissimo per risolvere i problemi idrici e quelli relativi alla viabilità. Villasmundo e Città Giardino avranno un nuovo aspetto, tanto è stato investito per i giovani e gli anziani.

Siamo, se Dio vuole, ad un passo dal post pandemia. Cosa ti rende orgoglioso ai tempi del Covid?

Melilli e frazioni, grazie alle strategie di prevenzione messe in campo dal nostro comune e alla collaborazione delle associazioni, delle parrocchie e delle forze dell’ordine ha affrontato le difficoltà di tante famiglie fragili, evitando sempre la zona rossa, siamo quasi “COVID-FREE”.

Melilli ha avuto sempre la fama di essere un comune ricco, un comune da scegliere per la residenza. E’ sempre così? Conviene vivere a Melilli?

Sicuramente stiamo meglio di altri comuni, abbiamo risolto tanti contenziosi lasciati dalle precedenti amministrazioni, abbiamo, inoltre, dimostrato di essere capaci nella gestione dei conti. Melilli è infatti un comune nuovo e moderno.

Hai vissuto in questa tua esperienza da primo cittadino vicende personali molto pesanti. Oggi quale commento ti senti di dare?

Mi hanno fatto crescere e mi hanno formato.

Parliamo di politica, anche per distrarci un po’ dalla soffocante pandemia. Il piddino Sbona è diventato improvvisamente un tuo sostenitore o cosa è successo in realtà?

Ci siamo ritrovati dopo tanti anni di inutili incomprensioni, abbiamo pensato al bene di Melilli, Salvo è un grande amico.

I rumors in vista delle Regionali ti danno come possibile candidato di Forza Italia nonostante la presenza di politici importanti come Edy Bandiera, Pippo Gennuso, la stessa Ternullo..

Non ci sono le condizioni perché io possa essere della partita, non sarò candidato.

Con Pippo Gianni la fate questa spiaggia Priolo/Melilli tipo Rimini made in Sicilia?

Priolo ha già ereditato la spiaggia dalle vecchie amministrazioni. Noi abbiamo già presentato i progetti al demanio marittimo e agli altri enti competenti per renderlo fruibile ai cittadini di Melilli e della provincia.

Un tuo pensiero sull’autorità portuale e le grida sul commissario?

Penso che un siciliano avrebbe gestito meglio, sicuramente per il naturale attaccamento alla sua terra.

Quali sono i tuoi sogni da realizzare? Diciamo in primis per Melilli e poi anche a livello personale?

Spero in una maggiore serenità personale e che Melilli possa essere valutata per le sue grandezze culturali e per le bellezze del suo territorio.