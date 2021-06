DA CINQUE ANNI SI RISCHIA LA PELLE AL PARCHEGGIO TALETE: ORA NON SUCCEDE NULLA? INCHIESTA AL COMUNE? INTERVIENE LA MAGISTRATURA?

Vicenda del parcheggio Talete, provvisoriamente chiuso con.. cinque anni di ritardo. E’ incredibile come il sindaco di Siracusa non senta il bisogno di scusarsi con la città e con migliaia di persone che dal 2016 ad oggi (da cinque anni infatti la struttura è senza il certificato protezione incendi) hanno rischiato la pelle senza saperlo solo parcheggiando per andare a prendere una pizza. E’ incredibile come il sindaco di questa città abbia potuto consentire a decine di disagiati di dormire dentro il parcheggio per tutti questi anni facendo rischiare la vita anche a questa povera gente a cui non mancano di certo i guai quotidiani. E’ incredibile che il sindaco di questa città non abbia aperto immediatamente una inchiesta per accertare le responsabilità dei funzionari comunali che si sarebbero dovuti occupare di questo atto dovuto. E’ incredibile infine che la magistratura siracusana non abbia fatto sapere – almeno fino ad ora – se c’è un fascicolo per accertare i fatti e fare luce sull’intera vicenda. E’ il caso di ricordare che il 18 maggio scorso, un mese fa, ci fu un piccolo incendio dentro il parcheggio, subito sedato per fortuna (vedi foto). Nemmeno questa occasione però è stata colta per dotarsi del certificato protezione incendi del parcheggio Talete. Arriveranno le scuse del sindaco? Verrà aperta una inchiesta interna al Comune? La magistratura interverrà?