ECCO TUTTO QUELLO CHE NON SI DEVE FARE AL TEMPO DEL COVID IN UNA CONFERENZA STAMPA DI AMMINISTRATORI DEL COMUNE PERALTRO TENUTA IN UN LUOGO CHIUSO. DUE SU QUATTRO SENZA MASCHERINE, LE DISTANZE NON RISPETTATE. INSOMMA, GLI AMMINISTRATORI IN CARICA PERCHE’ BENEFICIATI DEL CGA SONO, COME SPESSO ACCADE, IL PEGGIO, IL CLASSICO CATTIVO ESEMPIO.