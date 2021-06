A SIRACUSA CONTROLLO STRAORDINARIO DEL TERRITORIO

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa nel fine settimana appena trascorso sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio, con decine di controlli su strada e perquisizioni nelle aree del capoluogo note per essere teatro dell’attività di spaccio. Nel corso di un’operazione antidroga, effettuata in particolare nella zona cittadina di via Immordini, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 40 grammi di cocaina, già divisi in dosi e verosimilmente abbandonati da alcuni pusher datisi alla fuga non appena accortisi dell’arrivo dei Carabinieri, che stavano cinturando l’area. I servizi hanno complessivamente portato al controllo di 156 persone e 97 veicoli, con decine di sanzioni al Codice della Strada elevate per infrazioni varie, fra le quali le più comuni sono state ancora una volta la guida senza copertura assicurativa o con l’uso del cellulare, e la segnalazione al Tribunale di due soggetti pregiudicati che, benché sottoposti all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, hanno mancato di rispettare l’orario di presentazione.