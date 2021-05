SAVE VILLA REIMANN AL SINDACO: CONTINUA LA MORIA DEGLI INFISSI E IL SUO DELEGATO DICE BUGIE

Sollecito numero 13 di Save Villa Reimann al Sindaco di Siracusa. Ecco il testo: Con la presente la sollecitiamo affinchè venga data una risposta certa e chiara all’Istanza da noi avanzata il 12 gennaio 2021 per tentare di fermare il degrado della Casa del Custode e restituirla all’uso pubblico. Cogliamo l’occasione per informarLa che, sebbene da diversi anni viene annunciato un intervento risolutivo, il degrado degli infissi di Villa Reimann continua ad avanzare inesorabilmente con il distacco e la caduta di alcune imposte che per pura coincidenza non hanno coinvolto persone. Il suo delegato pro tempore alla rubrica della cultura aveva cinque mesi fa annunciato che “ben 25 mila euro sono stati impegnati per il recupero di tutti gli infissi della Villa e dell’Auditorium oltrechè per una manutenzione straordinaria delle facciate.” E’ oltremodo inutile sottolineare che finora non si è visto nulla e pertanto siamo a richiedere il suo intervento per far seguire i fatti alle parole. Per informazione di quanti in indirizzo alleghiamo alcune foto dell’attuale situazione di degrado.

Save Villa Reimann

Il Coordinatore Lo Iacono Marcello