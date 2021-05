QUANDO PAOLO FICARA PROPOSE DI TRASPORTARE SIRACUSA A CANICATTINI

Scriveva nel 2013 Marco Ortisi, candidato sindaco per i Cinque Stelle: “Dovete sapere che durante la mia candidatura a sindaco nel 2013 con il m5s, Paolo Ficara fu uno dei pochissimi del meetup che, pur con le sue limitate capacità del tempo, cercò di aiutarmi (e non gli venne nemmeno troppo difficile considerato ciò che faceva gran parte del resto degli attivisti ….cioè nulla… quando non impegnata a pugnalarmi alle spalle) e penso lo fece in modo sincero. Motivo per il quale metto le mani avanti ed anticipo che allo stato attuale è mia intenzione ricambiargli il favore in questa tornata. Cercò d’aiutarmi dicevo, non sempre fattivamente comunque. Come quella volta che il competente Ficara si impegnò a raccogliere e mettere su documento di testo le (pochissime e scarse) proposte per il programma elettorale proveniente dagli altri attivisti. Solo che quando mi arrivò copia stampata del programma, mi accorsi di assurdità kafkiane, trovandomi costretto a fare depennare parecchie minchiate da mondo dei balocchi ed in particolare una:” vincolo di inedificabilità per Siracusa fino a 3km dalla costa”: Quando gli chiesi:” Paolo ma questa è una minchiata. Lo capisci che così facendo un povero cristo che si compra un terreno oggi edificabile nei pressi di belvedere o a scala greca o in qualunque altra parte della città, non potrà costruire?” Quella minchiata, mi confessò, l’aveva scritta lui perché si ricordava di averla lette in un programma a 5 stelle di un’altra città. Gli risposi: “Paolo potrebbe pure essere scritta nello Zanichelli…ma sempre minchiata resta. Verificala”. Morale della favola: ritornò da me qualche giorno dopo affermando di essere stato incapace di trovare un riscontro. Insomma si rese conto che era una fregnaccia. Chiesi che venissero corretti e ristampati tutti i volantini del nostro programma per le amministrative, ma oramai molti erano stati distribuiti al gazebo e banchetti in piazza tra il pubblico. La gente chiamata a votare il nuovo sindaco, leggendoli, deve aver pensato che fosse stata tutta farina del mio sacco e si sarà magari fatta delle grosse risate: come perdere una campagna elettorale in partenza, perdendo al contempo la faccia”.

Oggi anno di grazia 2021 il grillino Paolo Ficara è deputato nazionale, insomma è stato premiato anche grazie ad alcuni aiutini e poi per le riunioni dei pentastellati siracusani ci metteva la sede. Ora da un deputato nazionale che con “l’inedificabilità per Siracusa fino a 3km dalla costa” voleva trasportare tutta Siracusa a Canicattini Bagni e affondare in tempi rapidi Ortigia perchè nei fatti costruita sul mare, cosa ci dovremmo aspettare se non altre balle (per carità, c’è chi le pubblica senza leggere le carte, ma con noi non funziona così)? Tipo 540 milioni dello Stato per risanare e rilanciare le ex Province siciliane?