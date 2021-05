IL PIZZOLO DI SORTINO DIVENTA ARD

Rep: Il pizzolo di Sortino arriva tra i banchi dell’Ard discount, grazie a un accordo tra la catena della grande distribuzione organizzata e Pizzolissimo, azienda a conduzione familiare specializzata nella produzione del pizzolo sortinese e di altri prodotti da forno. Nei punti vendita Ard di Sicilia e Calabria sarà distribuito il pizzolo sortinese “firmato” da Sofio Cammarata in due formati: ripieno (cotto e mozzarella o zucca e speck) surgelato e da farcire sul banco frigo. “Dopo le arance ovali commercializzate da Conad – le parole soddisfatte del sindaco – ecco che si aggiunge un altro tassello importante per l’economia di Sortino con la commercializzazione del pizzolo da parte di Ard discount in Sicilia e Calabria per il quale mi sento di ringraziare il responsabile marketing. Un bel risultato dopo la registrazione del marchio da parte dell’amministrazione comunale e un modo in più per far conoscere Sortino e le sue bellezze attraverso la gastronomia di qualità”. Il Comune montano ha infatti recentemente raggiunto un traguardo storico, essendo per la prima volta detentore unico di un marchio registrato e il sindaco attende solo di inserire il piatto tipico della tradizione contadino tra i presidi slow food.