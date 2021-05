I DEPUTATI GRILLINI SI VANTANO DI NON AVER PORTATO UN EURO A SIRACUSA

Evidentemente raccontare balle è un marchio di fabbrica dei deputati grillini siracusani. Ricordiamo ancora la balla dei 540 milioni nella Finanziaria per rimettere in sesto le ex Province che gli stessi grillini avevano distrutto in Sicilia insieme a Rosario Crocetta, il peggiore governatore di sempre in Sicilia. Nei fatti non sono arrivati in Sicilia nemmeno 540 euro. Oggi c’è la mega balla degli investimenti per il Sud. Così il grillino Scerra, a nome anche degli altri deputati siracusani, in un lunghissimo comunicato fa un elenco ufficioso di miliardi di euro a valanga. Per il Sud. E per Siracusa capoluogo e la sua provincia? Ci sono due interventi ad Augusta, fino a ieri col sindaco grillino, e per tutto il resto un amato quarzo! Per Siracusa insomma nella valanga miliardaria cos’è previsto? “A Siracusa – dice fuggendo via Scerra a nome anche degli altri deputati siracusani – arriveranno altri fondi inseriti nei vari progetti”. Quali fondi? Quali progetti? Di cosa parlano Scerra e friends? Questo gli scarsi e clientelari (hanno fatto poche briciole solo per il loro sindaco di Augusta) grillini siracusani non lo dicono, non lo sanno. Insomma, stanno imbrogliando, un’altra balla. Se solo pensiamo che a Siracusa e provincia hanno toccato quasi il 50 per cento dei voti, viene da togliere la sicura ai calci nel sedere.