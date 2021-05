DONATELLA LO GIUDICE: A ME LA GESTIONE FICARRA ALL’ASP PIACE

Donatella Lo Giudice, l’Asp di Siracusa ha fatto bene nell’organizzare la lotta al Covid. Comune invece assente, anche sul nuovo ospedale che abbiamo ottenuto grazie alla Prestigiacomo e al centro destra

Sì, francamente credo che Asp, con tutti i limiti degli esseri umani e della strutture, non sia andata male nella gestione della pandemia, anzi..Ti dico una cosa in controtendenza? A me la gestione Ficarra piace. Stefania Prestigiacomo ha condotto una bella battaglia per il nuovo ospedale. A quanto pare l’ha vinta, anzi l’abbiamo vinta. Tutti.

A Siracusa il Prefetto, il Questore e il Procuratore sono donne. Ci potrebbe anche essere un sindaco donna?

Un Sindaco donna? Potrebbe essere una bella storia, credo tra l’altro che Siracusa sia matura per questa scelta. Devo però dire che io continuo a credere nelle persone e nelle loro capacità a prescindere dal sesso, Ci sono esempi di pessime donne Sindaco, ottimi Sindaci uomini e viceversa.. la retorica del “è bello perchè è donna” ha un pò stufato, anche perchè è provato che è finta.

SABATO L’INTERVISTA INTEGRALE