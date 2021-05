CICCIO MIDOLO: PENSIAMO AL CENTRO DESTRA UNITO E A UN CANDIDATO SINDACO DI FORZA ITALIA

La via d’uscita sembrerebbe dietro l’angolo, la lunga inattività cui ci ha costretto la Pandemia lascerà presto il posto alla stagione della speranza ritrovata, ad uno spirito costruttivo che, anche in politica, dovrà mettere insieme forze e proposte per riorganizzare il Governo della nostra città, dopo la stagione fallimentare di questi anni, come ben attestano d’altra parte le classifiche sulla qualità della vita. Innumerevoli le mancanze, le occasioni perdute, ad opera di chi, l’attuale Amministrazione, ha rivelato, con lo scioglimento del Consiglio comunale, tutta la sua debolezza, incarnata da un Sindaco che si e‘ fatto Sultano, nella speranza vana di acquisire statura politica, cui poteva sperare, se avesse instaurato un seppur minimo dialogo con la città, privata dei suoi rappresentanti politici. Un vulnus della democrazia ormai acclarato, anche dalle parti del Sindaco… È tempo, tuttavia, che le forze politiche avverse all’attuale governo della città, in primo luogo il centro destra, comincino ad immaginare su quali programmi e persone investire, affinché una coalizione coesa torni ad amministrarla con competenza, serietà e lungimiranza. Ed in tale ottica pensiamo, con umiltà, che all’interno della coalizione di centro destra, Forza Italia, abbia il diritto/dovere di esprimere, col consenso degli alleati, la candidatura del Primo cittadino. Lo impongono i consensi di cui gode, che in Sicilia hanno permesso la vittoria del Presidente della Regione, lo impone la sua storia e la sua tradizione di buon governo, anche a Siracusa. Abbiamo memoria, inoltre, per ricordare i passi indietro che, per senso di responsabilità, il partito degli azzurri ha più volte compiuto a beneficio di altre valide candidature unitarie che, purtroppo, non hanno poi conseguito l’obiettivo sperato. Apprezziamo, in ultimo, la sua scelta responsabile di sostenere ai giorni nostri il Governo Draghi, insieme e grazie al quale, siamo convinti, il nostro Paese uscirà dal periodo buio e tornerà a ritrovare prestigio internazionale.

Ciccio Midolo