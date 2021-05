BAR ASTRONAVE? NON FACCIAMO I TIGNOSI, E’ ECONOMIA CHE GIRA, GENTE CHE LAVORA

Donatella Lo Giudice, un comitato di cittadini sta formalizzando una dura presa di posizione contro Comune e Soprintendenza per il bar astronave abusivo davanti al Maniace. Sarò fra i firmatari..

Sul bar “astronave” com’è stato ribattezzato, ho una mia idea. Esteticamente avrei fatto altra scelta, ma se chiedi a tutti e 120mila gli abitanti avrai 120mila pareri diversi. Il gusto è personale. Poi penso che è stata bonificata una piazza importante che nessun siracusano frequentava di cui nessun turista poteva fruire. Oggi puoi sederti e godere dell’impareggiabile panorama, magari mangiando o bevendo qualcosa. Perchè no? E’ economia che gira, gente che lavora. Non facciamo i tignosi a tutti i costi. Per carità! Rispetta le regole previste? Per me è ok. Non entro nel merito della questione legale ma tutto questo gran baccano per accorciare il tetto di pochi centimetri mi è sembrato un tantino ridicolo. Direttore, di aberrazioni normative a carico delle Soprintendenze potremmo scrivere tomi. Sai quanti imprenditori scoraggiati dall’ambiente ostile di cui sono intrise le maglie siracusane, sono andati ad investire altrove? Una gran bella quantità! Fra un punto e l’altro c’è sempre un punto equidistante che può essere frutto di una possibile mediazione che coniuga attenzione per l’ambiente, tutela dei luoghi, rispetto della storia ma anche attenzione all’economia di una città. O si pensa che siamo tutti impiegati comunali, statali, provinciali, e regionali?

SABATO L’INTERVISTA INTEGRALE