ANDREA BISICCHIA: IL COMUNE REGALA SOLDI E L’INDA DIMENTICA DI SBORSARLI

L’Inda annuncia l’apertura della biglietteria per gli spettacoli classici al teatro greco e scoppa un finimondo Scrive infatti l’ex dirigente comunale Andrea Bisicchia sulla biglietteria Inda: Al Comune va una parte dei soldi dello sbigliettamento e poi dovrebbero versare ventimila euro l’anno per il locale falegnameria/laboratorio che viene utilizzato al dodicesimo settore. Domandando al ragioniere capo del Comune vi sarà risposto che l’Inda questi soldi non li ha mai versati e mai nessuno glieli ha chiesti. Ovviamente poi per acqua luce e quant’altro paga sempre Pantalone, cioè i cittadini. C’è ancora da dire sull’area dei Pantanelli che è diventata un refugium per amici sostenitori, il tutto aggratis mentre le spese scorrono e le casse comunali soffrono.