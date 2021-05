ABBATTUTO UN MURO DI CONFINE DEL PARCO DI VILLA REIMANN

Ecco cosa scrive Save Villa Reimann al Soprintendente di Siracusa: Avevamo il 4 aprile scorso segnalato con PEC al suo Ufficio ed al Sindaco di Siracusa che il muro di cinta del confine nord del Parco di villa Reimann era stato abbattuto insieme alla canaletta in calcestruzzo che adduceva l’acqua del Galermi e su cui il muro insisteva. L’abbattimento del muro, di cui chiediamo di approfondire le motivazioni, non è stato ancora ricostruito. Al suo posto è stata collocata una rete da pollaio sorretta da paletti metallici che sono inghisati sulla canaletta.Sollecitiamo pertanto un vostro intervento per:

A) Verificare il rispetto di tutte le prescrizioni al progetto di abbattimento e rifacimento del canale e del muro di confine,

B) Accertare che i lavori effettuati sono stati correttamente eseguiti nel rispetto dei vincoli a cui è sottoposto il complesso architettonico della Villa ed il suo Parco.

C) Accertare la provvisorietà della nuova recinzione posta e le motivazioni sul perché non sia stata collocata una recinzione di Cantiere visto che si è in attesa del completamento della ricostruzione del muro in muratura.

D) Far rimuovere al più presto questa orrenda recinzione che contrasta fortemente con il senso di antico che il Giardino storico ha da sempre regalato al visitatore.

Infine con la presente chiediamo per gli effetti della legge 241/90 l’accesso agli atti per verificare la corrispondenza amministrativa con il Comune di Siracusa in merito alle recenti attività di quest’ultimo all’interno di Villa Reimann:

1) Muro di confine nord di Villa Reimann.

2) Colonnine ed erme in pietra.

3) Lavori di manutenzione, abbattimenti e sostituzioni alberi.

4) Censimento delle piante e individuazione specie.

5) Sostituzione infissi e restauro prospetti.

In attesa di vostro cortese riscontro è gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

Save Villa Reimann

Il Coordinatore

Marcello Lo Iacono