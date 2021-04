NON E’ LA TOMBA DI ARCHIMEDE, UN’ALTRA QUARZATA!

Rep: Il sito archeologico conosciuto come Tomba di Archimede, nel Parco della Neapolis, si colorerà di verde, bianco e rosso in occasione delle prossime celebrazioni della Festa della Liberazione e della Festa della Repubblica, mentre il 15 maggio, Festa della Regione, vestirà il rosso e il giallo della bandiera della Sicilia. L’iniziativa è del Comune e del Parco archeologico di Siracusa, diretto da Carlo Staffile.

Ancora una quarzata! Non è la tomba di Archimede e lo sanno tutti, ma illuminarla per ricorrenze istituzionali finisce per dare una falsa informativa e non ci pare corretto che il direttore del parco archeologico e il sindaco del cga si prestino a questi piccoli imbrogli, pur di avere un “mi piace” di cittadini e/o turisti ignari e in buona fede, i titoli diranno che la tomba di Archimede è stata illuminata e non basterà nessuna specifica in nessun comunicato a modificare questa falsa notizia. L’illuminazione col tricolore si poteva fare lo stesso, sarebbe bastato l’utilizzo di monumenti veri e oltremodo suggestivi come l’orecchio di Dionisio, il Teatro Greco, l’Ara di Ierone. Facendo passare invece un colombario romano per la tomba di Archimede non facciamo un bel servizio a Siracusa e al suo meraviglioso parco. Le istituzioni non raccontano balle! Capito sindaco del cga e direttore del parco?