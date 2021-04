IL TRIO ALICATA-ASSENZA-PRESTIGIACOMO SCEGLIE CARTA PER L’ATTACCO A BANDIERA

Dovrebbe essere Peppe Carta il sorprendente candidato di Forza Italia alle prossime elezioni regionali. Ma alle Regionali non c’è già Edy Bandiera per Forza Italia? Spieghiamo. Il commissario provinciale Alicata infatti, dopo aver ritirato a sorpresa le sue dimissioni, si è messo di buzzo buono per evitare gli errori del passato. Vedi ad esempio alcuni comuni della Provincia dove gli azzurri non avevano avuto né la forza politica né il materiale umano per presentare una lista. Così Alicata oggi non vuole più farsi trovare scoperto e continua a nominare commissari cittadini, l’ultimo a Carlentini nella persona di Angelo Ferraro. Ma l’obiettivo principe del trio Alicata, Assenza, Prestigiacomo è quello appunto di rendere la vita difficile all’ex assessore regionale Edy Bandiera, anche lui di Forza Italia, che, forte di un grosso consenso, mira appunto a candidarsi alle prossime Regionali. L’avversario che il trio ha trovato è appunto Peppe Carta, al momento sindaco di Melilli con alterne fortune. Carta dovrebbe essere l’anti Bandiera. Insomma, per sintetizzare, negli Azzurri di Siracusa è guerra continua.