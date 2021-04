I GIOVANI DI FORZA ITALIA DONANO UOVA DI PASQUA ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’

Rep: Bella iniziativa di solidarietà, da parte dei giovani di Forza Italia, guidati dal Coordinatore provinciale Matteo Melfi. Dopo le attività di sensibilizzazione sulla iniziativa e la raccolta di uova solidali ed offerte, nella giornata di ieri, uova, colombe e dolciumi sono stati consegnati al C.I.S.O.M. (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta) di Siracusa, che si è fatto immediatamente carico di consegnare, a famiglie già supportate dallo stesso ente di assistenza, il frutto della raccolta benefica organizzata dai giovani forzisti siracusani. “Pur in periodo di pandemia e pur nelle difficoltà, la Santa Pasqua deve essere un momento di gioia per adulti e soprattutto per i bambini. Con il nostro piccolo gesto, abbiamo voluto donare un sorriso in una giornata che auspichiamo possa essere di gioia e resurrezione per tutti”, hanno dichiarato all’unisono i giovani di Forza Italia Siracusa.