CHIRURGHI SICILIANI E SARDI INSIEME PER COMBATTERE I “MOSTRI” DEL PETROLCHIMICO

Rep: Accordo Aou Sassari con l’Asp Siracusa per attività di prevenzione e trattamento

chirurgico per le patologie uro-oncologiche nell’area petrolchimica industriale di Priolo. Il

progetto avrà la durata di un anno e vedrà protagonista l’unità operativa della Clinica

urologica diretta dal professor Massimo Madonia. Due territori, uno in Sardegna e l’altro in Sicilia, accomunati

dalla presenza di un’area industriale petrolchimica e da un’alta incidenza di

patologie tumorali, in particolare dell’apparato urologico. Due aree che si

considerano quasi “gemelle”, la prima in Sardegna comprende Sassari e Porto

Torres, la seconda in Sicilia riguarda l’area petrolchimica industriale di Priolo, con i

comuni di Augusta, Melilli e Siracusa. A unirle adesso c’è anche l’accordo che l’Asp di Siracusa, l’Aou di Sassari, il

Comune di Melilli e la Sonatrach srl hanno siglato per la realizzazione del progetto

“Si Può” che punta alla individuazione e cura delle patologie uro-oncologiche nel

Comune di Melilli.

Il progetto vedrà protagonista l’equipe dell’unità operativa di Urologia,

diretta dal professor Massimo Madonia e avrà la durata di un anno. Punterà a coinvolgere

una popolazione di età compresa tra i 18 e 75 anni.

L’obiettivo è quello di effettuare uno screening precoce nella popolazione, sensibilizzare i

medici di famiglia quindi definire un percorso diagnostico che va dallo screening al

trattamento chirurgico.

L’accordo di collaborazione tra aziende quindi vedrà lavorare assieme i chirurghi sardi e

siciliani. In particolare gli specialisti dell’unità operativa di Urologia di Sassari (3 dirigenti

medici chirurghi, un infermiere) si recheranno per due giorni al mese in Sicilia, a Melilli per

effettuare visite ambulatoriali e a Siracusa, all’ospedale Umberto I, per l’attività chirurgica (vedi foto).

Sono quindi previsti degli “scambi” con medici e chirurghi dell’Asp siracusana, che

potranno venire a Sassari per un confronto sulle metodiche di intervento. Un’occasione

per realizzare un ponte di conoscenze diagnostico-terapeutiche tra le due aziende.