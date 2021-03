VINCIULLO SUL NUOVO OSPEDALE: GRAZIE AL PREFETTO, NIENTE GRAZIE AL COMUNE SUCCUBE DEI CATANESI

Rep: Si è positivamente concluso l’iter del concorso di idee per individuare la società che si aggiudicherà la progettazione del Nuovo Ospedale di Siracusa di Secondo Livello e non possiamo non essere felici, riconoscendo il giusto merito al Prefetto-Commissario e ai tecnici dell’ASP 8 di Siracusa che hanno curato tutte le fasi procedurali per giungere all’aggiudicazione provvisoria del Bando. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo. A tutti coloro che cercano, a livello locale e/o regionale, di appendersi medagliette di latta, ricordo che per ottenere questo risultato abbiamo dovuto lottare sia contro la Regione matrigna, che pensava di fare di Siracusa una colonia della sanità catanese sia contro l’inerzia e l’inadeguatezza dell’Amministrazione Comunale di Siracusa, succube, senza ritegno, della politica catanese. Solo dopo che io e l’On. Prestigiacomo, accompagnati dai nostri amici, siamo andati a protestare sotto la sede dell’Assessorato regionale della Salute, la Regione ha finalmente capito che avevano superato ogni limite e che gli ascari della provincia di Siracusa non potevano garantire alla Regione cataniacentrica di continuare a mortificare la provincia di Siracusa. Oggi, ha concluso Vinciullo, sono tutti a gridare di gioia per il risultato raggiunto, ma i siracusani non dimenticano chi ha lottato e chi si è venduto, politicamente parlando, ai potenti, senza alzare la voce in difesa della realtà territoriale che, pure, rappresentano, succubi a qualsiasi suggerimento o imposizione che arrivava dalla vicina Catania. Un po' di affruntu, no?