VINCIULLO : 13 MILIONI PER IL LUNGOMARE? E’ UNA FESSERIA, NON C’E’ UN SOLDO

Rep: Sul restauro e consolidamento dei muraglioni di Ortigia del Lungomare di Levante, nel tratto Castello Maniace – Parcheggio Talete, ieri mattina sono state dette una serie di fesserie insopportabili. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo . La prima, la più importante: non esiste nemmeno un centesimo; La seconda: esiste, invece, un progetto approvato in data 19/02/2004, quando ero Assessore alla Ricostruzione Post Sisma e finanziato come primo lotto ai sensi della L.N. 433/91 con Decreto del Presidente della Regione Siciliana in data 25/11/2004 per l’importo di euro 3.615.101,13. Finanziati i lavori quando ero ancora Assessore, da allora ad oggi nessuna amministrazione, meno che mai l’Italgarozzo, ha chiesto il rifinanziamento del progetto già esistente ed approvato. A questa amministrazione distratta, impegnata a consegnare solo targhe per essere immortalata e nascondere così la totale incapacità ad amministrare, ricordo che esiste un progetto di restauro e di consolidamento, approvato da tutte le Istituzioni competenti, prima fra tutte la Soprintendenza ai Beni Culturali di Siracusa e firmato dagli Ingg. Stefano Fuoco, Giovanni Di Guardo, Michele Troni, dall’Arch. Carmela Cannarella e dal geologo Santi Geracitano. Quindi, ha proseguito Vinciullo, perché spendere i soldi dei cittadini siracusani per dare l’ennesimo incarico su un progetto già esistente? Ricordo che, a tal proposito, l’Assessore al Centro Storico, in data 18 aprile 2019 e in data 21 maggio 2019, rispondendo ad una mia richiesta, ebbe a dichiarare che esistevano i progetti e che i lavori erano pronti a partire. Adesso scopriamo che, dopo due anni, devono ancora assegnare la progettazione, che invece già esiste da ben 17 anni. Un po’ di incoerenza? Un po’ di saccenza? O forse meglio, molta ignoranza? A chi legge, ha concluso Vinciullo, la scelta della risposta adeguata.