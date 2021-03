SPONDE SOSPETTE DI QUALCHE DEPUTATO: GIU’ LE MANI DA FONTANE BIANCHE!

Fontane Bianche è da sempre la spiaggia preferita e più amata dai siracusani. Come altre località costiere (Isola, Arenella,Ognina, Fanusa etc) fa parte delle residenze balneari di Siracusa ed ovviamente fa parte del territorio del capoluogo che per la verità non è poi così ampio, anzi è maledettamente modesto. Diciamo di Fontane Bianche perché c’è qualcuno nel quartiere di Cassibile che vorrebbe annettersi Fontane Bianche cavalcando la tigre dell’autonomia. Una furbata maldestra visto che è evidente il tentativo di impadronirsi di un reddito fiscale elevatissimo e di una fetta di territorio edificabile e quindi di un botto di svariati milioni di euro. Sull’autonomia discussione aperta, il quartiere Cassibile non merita la disattenzione (eufemismo) del Comune capoluogo. Su Fontane Bianche e sul territorio non si scherza, è la storia di Siracusa e il quartiere Cassibile se proprio vuole pensi realisticamente ad uno sviluppo verso Cugni, ammesso che si possa parlare sul serio di autonomia. Discorso questo su cui alcuni deputati regionali siracusani faranno bene a rinfrescarsi le idee. Da subito. Non si possono cavalcare proteste balorde e danneggiare la storia, la tradizione e la tasca dei siracusani che sono distratti quasi sempre, ma non certo imbecilli. Vogliamo dire che ad oggi i siracusani non hanno prestato soverchia attenzione alle mire di un gruppetto furbo su Fontane Bianche e alle sponde sospette di alcuni deputati, ma se si fa sul serio ci potrebbero anche essere reazioni dure e oltremodo penalizzanti per chi cerca di “fare politica” a danno di Siracusa. Ovviamente.