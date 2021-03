SILVIA RUSSONIELLO: CAMBIO E MAGARI SCELGO ITALEXIT, NEL MOVIMENTO 5S NON CI SONO PIU’ PORTAVOCE, ORA FANNO GLI ONOREVOLI DA PRIMA REPUBBLICA

Buongiorno a Tutti.

Dopo diversi mesi di “aspettativa politica” ho deciso di incontrare il Responsabile regionale della nuova formazione politica “Italexit di Paragone”, l’avvocato Luigi Savoca

del foro di Catania, accompagnato dal Responsabile provinciale Niccolò Fontana .

Ho riflettuto molto, anche con il supporto del mio Gruppo di Lavoro, prima di prendere questa decisione e, oggi, posso affermare che sono contenta di averlo fatto!

Ho ascoltato attentamente le loro proposte e, a valle, ho chiarito, con il mio Gruppo, quelli che reputiamo “punti fondamentali” per una nostra adesione al loro progetto.

Non rinnego il mio passato, anzi, ma da troppo tempo, anche nel MEETUP di Siracusa, non trovavo più la spinta propulsiva per portare avanti i valori fondanti del Movimento 5S; valori che facevano e fanno parte di me: coerenza, onestà intellettuale, attaccamento alle problematiche di questa martoriata terra.

Oltretutto, da altrettanto tempo, gli Attivisti, quelli veri, non “contano” più nulla e sono stati privati della libertà che ci contraddistingueva; quella libertà di espressione che ha fatto sentire la Gente partecipe ad un nuovo progetto politico.

Durante la candidatura a Sindaco mi sono sempre battuta come una leonessa credendo di avere l’appoggio dei Portavoce del Movimento 5S e del Meetup, non sapendo, invece, che al fianco avevo solo un pugno di Amici veri e sinceri che sono ancora con me.

Ora il Movimento 5S si è ridotto ad essere una passerella di “radical chic” che conferma il voltafaccia a quanti avevano conferito loro, credibilità politica e soprattutto fiducia in un cambiamento; anatema indiscusso di una categoria, quella politica, finalizzata al bene personale e non certo alla risoluzione delle problematiche della Nazione.

Non si fanno più chiamare “portavoce”, ora sono “onorevoli”….Tutto è cambiato, tutto si è ingrigito fino a diventare una vecchia “tappezzeria impolverata”, un “quadro da prima repubblica”…la più becera prima repubblica!

I “grillini” avevano ben celato la propria natura purtroppo, sono come quelli che una volta chiamavamo “gli altri”.

E’ stato proprio Gianluigi Paragone [ex Movimento 5S], a portare a galla il “sommerso” e tutte le verità di un Movimento che ha ingannato i propri Elettori, mettendo in risalto la propria vera natura.

Ho aspettato un cambio di rotta, ho temporeggiato ma è difficile fermarsi e porsi la più la terribile e angosciante domanda…”ma in 10 anni di attivismo, questo è il risultato e sono questi i rappresentanti del 33% del Popolo Italiano?”

Ho avuto pazienza, ho aspettato che si ritornasse, non dico alle origini, perché i cambiamenti fanno parte del ciclo naturale delle cose, ma che non si rinnegassero i principi che hanno portato il Movimento 5S ad essere il primo “partito” in Italia.

Preferisco seguire chi parla chiaro, senza giri di parole piuttosto che seguire chi continua a trattare i propri Elettori [quei pochi rimasti] come se fossero “poveri decerebrati”. Con il mio Gruppo di Lavoro non abbiamo ancora dato adesione ma abbiamo dentro di noi una tale carica che mi impone di “rimetterci la faccia come ho sempre fatto” ma, questa volta, solo con gli Amici leali che ho avuto modo di “pesare” anche nei momenti più difficili; basta con i menzogneri, i voltagabbana, i censori e soprattutto basta con i “poltronari” locali e non.

Anche per me vale: “NEC RECISA RECEDIT”.

Silvia Russoniello