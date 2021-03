MARIO BONOMO: HO LETTO SUL CORRIERE CHE L’ASSESSORE GRANATA E’ UN NO VAX, MA IL SUO SINDACO LO SA?

Scrive l’ex deputato regionale Mario Bonomo: E poi ti capita di leggere questi post .

Il sito del Corriere della Sera condivide un articolo che parla di balli e festeggiamenti di gruppo.

Quasi tutti i commenti danno un giudizio negativo. Altri , al contrario, affermano che “hanno fatto bene, giusto ballare e continuare a vivere”. E non finisce qui. Rincarano persino la dose.

Si continua scrivendo “ti sei fatto il vaccino?” “Per niente e vivo benissimo senza”. È la risposta. Risposta data da chi ? Da un Assessore della nostra città. Fabio Granata.

Le massime autorità dello Stato e del mondo sanitario, ogni giorno, mettono in campo il loro massimo impegno per sensibilizzare l’opinione pubblica a farsi vaccinare. Il Vaccino. Strumento unico e indispensabile per uscire da questa crisi. I nostri amministratori invece che fanno ? Remano esattamente dalla parte opposta. Frasi e convinzioni assurde e inconciliabili con il ruolo istituzionale che ricoprono.

Ma il Signor Sindaco ne è al corrente? E se si, cosa ne pensa? Siracusa tutta attende risposte.

Sin qui Bonomo. Per una disgraziata coincidenza proprio in questi giorni il sindaco del cga ha detto dovunque che farsi il vaccino è la prima priorità per tutti i siracusani. Lo smentisce subito il suo assessore preferito e cioè Granata. L’ex deputato nazionale ha detto infatti che non si è vaccinato e sta benissimo senza vaccino. Può perdere il suo seggiolone? Magari ci ripensa. Granata ci ripensa sempre.