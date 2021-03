MADONNINA DELLE LACRIME: IL PRIMO MIRACOLO FU PER LA SIGNORA IANNUSO

Rep: Il 21 marzo 1953, Mons. Giuseppe Bruno benedisse le nozze di Angelo e Antonina, presso la Chiesa di San Tommaso Apostolo al Pantheon.

Dopo qualche mese, la donna si trovò incinta, ma la gravidanza fu difficile e pericolosa, a causa della tossicosi gravidica che metteva a rischio la vita del bambino e della stessa mamma.

La donna guarì miracolosamente il 29 agosto del 1953, primo giorno della prodigiosa Lacrimazione della Madonnina di Siracusa.

Il bambino nascerà il 25 dicembre dello stesso anno.

La preghiera della madre, che chiedeva la salvezza del suo bambino, fu accolta dalla Madonna che, col prodigio delle sue Lacrime, guarì la donna e salvò la vita del nascituro.

A buon titolo si può definire la Madonna delle Lacrime “Protettrice del nascituro”.

Oggi, domenica 21 marzo alle ore 19, il Rettore del Santuario celebrerà la Santa Messa per invocare dalla Madonna delle Lacrime consolazione per tutte le mamme, affinché protegga i loro figli, in modo particolare i nascituri nel grembo materno.