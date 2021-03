I DELEGATI DI QUARTIERE: L’IMPUDICO GRANATA DIFENDE IL SUO SINDACO

“Delegati del sindaco: basterebbe fermarsi alla esegesi del termine usato per archiviare qualsiasi inutile polemica”. Così Fabio Granata, di fatto braccio sinistro del sindaco del cga (il destro è Coppa), vorrebbe chiudere sprezzante gli interventi di questi giorni. Per lui Italia è tutto, da mesi pubblica su twitter lodi e apprezzamenti sul sindaco del cga. Politicamente il suo fare, il suo dire e il suo scrivere sono impudici, inverecondi. Peggio di Granata solo il sindaco del cga tirato bruscamente in ballo dai suoi compagni di cordata e dalle opposizioni e incapace di una risposta in diretta, tanto da mettere in campo il suo bravo. Tirato in ballo per una spregiudicata operazione clientelare ed elettorale e cioè la nomina di nove fedelissimi come responsabili dei vari quartieri, alcuni “scippati”alle opposizioni, tutti con lui, solo con lui, per sempre con lui (si fa per dire, i traditori restano sempre tali) e naturalmente referenti e deferenti. Uno squallore che secondo Vinciullo è illegittimo, contestato a destra e a sinistra e che solo per l’impudico Granata è “una trasparente determina”.