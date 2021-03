ESPOSTO IN PROCURA DA CASSIBILE: IL CAMPO MIGRANTI E’ ABUSIVO

Arriva con un esposto in Procura la bomba da parte del comitato spontaneo dei cittadini cassibilesi: Il campo dei migranti in pieno centro a Cassibile è abusivo! “Dalle informazioni in nostro possesso – spiega Paolo Romano, portavoce del Comitato No Villaggio – la zona in cui stanno realizzando il villaggio per i braccianti non ha una destinazione d’uso finalizzata alla costruzione di abitazioni, per cui c’è un abuso che abbiamo denunciato. Il Comune ha utilizzato 243 mila euro di finanziamenti statali, mettendo anche qualcosa di suo, ma, alla luce di quanto indicato, si tratta di uno spreco di soldi pubblici”.

C’è da restare a bocca aperta. Secondo i cassibilesi il comune capoluogo sta costruendo una struttura abusiva! Il Comune che dovrebbe vigilare sull’abusivismo sarebbe abusivo a sua volta? Non resta che aspettare la replica, sempre più basiti.