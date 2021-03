ENTRATA A GAMBA TESA SUL PARCO DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI DEL CGA

Rep: In occasione della “Giornata dei beni culturali in onore di Sebastiano Tusa”, domani, mercoledì 10 marzo, alle 12.30, il sindaco Francesco Italia e la Giunta visiteranno il Parco Archeologico e i nuovi lavori al suo interno resi possibili dalla recente autonomia del Parco e bla bla bla.

Non basta inventare una giornata in onore di Tusa. Il sindaco del cga e la sua giunta non hanno mai fatto un quarzo per il parco archeologico, anzi ricordiamo che l’assessore Granata si era messo di traverso nei confronti del compianto direttore Calogero Rizzuto. Domani, come hanno fatto anche per altre cose, vedi ospedale, teatro comunale etc, il sindaco e gli assessori del cga tentano di intestarsi lavoro politico che non hanno mai fatto. E’ nauseante.