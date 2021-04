CONTROLLI ZERO E A SORPRESA 68 MIGRANTI SBARCANO NELLA SPIAGGIA DI COLAMOSCHE

Non si sa come ma sono arrivati in una spiaggia del Siracusano con una barca. Non li ha visti nessuno, non è intervenuto nessuno, nessun controllo. Sono 68 i migranti quindi che sono arrivati a bordo di un’imbarcazione nella spiaggia di Calamosche, a pochi chilometri da Noto, nel Siracusano. Nessuna vedetta, nessun a presidiare il nostro mare e i nostri confini. La presenza degli stranieri è stata addirittura notata da un passante ed è stato questo cittadino a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. I poliziotti di Noto poi non hanno fatto scendere i migranti dalla barca, che poco dopo sono stati trasbordati su una motovedetta della Guardia di finanza per il trasferimento nel porto commerciale di Augusta. Qui ci saranno tamponi e verifiche, si saprà se ci sono positivi e di che nazionalità presunta siano i 68. Probabilmente non si saprà se fra i 68 ci sono anche gli scafisti.