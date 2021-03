ARDITA CHIEDE LE DIMISSIONI DEL SINDACO SU SIAM E DELEGATI DI QUARTIERE

Scrive Fabrizio Ardita: Il Sindaco Italia nomina nove consulenti gratuiti piazzando gli amici a delegati di quartiere ! Questa è la politica che sa fare mentre la Siam in regime di prorogazio si permette di modificare le bollette chiedendo anticipi sui consumi? Dimettiti!

Fabrizio Ardita

Orgoglio Siracusano

Per il colpo di mano della Siam, che non tenendo in alcun conto della pandemia e delle famiglie siracusane senza una lira in tasca non basta la connivenza del sindaco del cga. In un momento come questo speriamo che ci siano ancora associazioni, sindacati, avvocati e magistrati pronti a tutelare chi non può e non sa come mettere qualcosa sul fuoco per garantirsi un pranzo regolare.