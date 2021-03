ACCOLTA LA PROPOSTA DI MAURA FONTANA/ ASP DISPONIBILE A VACCINARE IL PERSONALE DEGLI ASILI

Rep: “Ringrazio l’Asp di Siracusa per l’immediata manifestazione di disponibilità a vaccinare, in via prioritaria, contro il Covid-19 il personale Asacom e i dipendenti degli asili privati”. Lo dichiara l’assessore alle Politiche sociali, Maura Fontana, che sabato scorso aveva avanzato una richiesta in tal senso.

“Gli sforzi della Sicilia – aggiunge l’assessore Fontana – per bloccare nelle scuole la diffusione del virus rischiano di essere compromessi se alcune categorie di operatori restano escluse dalla massiccia campagna vaccinale in corso. Sono contenta di trovare la condivisione di questa preoccupazione nell’Asp, che ha inoltre deciso di estendere la somministrazione anche gli asili privati. L’amministrazione comunale – conclude l’assessore Fontana – mette a disposizione le informazione in suo possesso per favorire la vaccinazione di questo personale nel filone di quella collaborazione istituzionale che ha consentito, in pochi giorni, di inaugurare l’hub dell’Urban center e che è fondamentale nella lotta contro il virus”.