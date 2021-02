VACCARISI: A SETTEMBRE LA GIUNTA APPROVA I PUC, MA DOPO 5 MESI SONO SOLO BUONE INTENZIONI

Rep: In data 16 Settembre la Giunta comunale deliberava all’unanimità un atto di indirizzo in merito all’attivazione delle procedure e alla stesura dei progetti riguardanti i così detti PUC (progetti utili alla collettività). Detti progetti avrebbero dovuto portare all’impiego dei soggetti percettori di reddito di cittadinanza per quanto concerne i lavori di pulizia delle strade, marciapiedi e corsie ciclabili – eliminazione di erbacce e rifiuti- , e per la manutenzione di ciò che appartiene alla collettività, spesso e sovente trascurato. L’attivazione di questi progetti avrebbero ottenuto un duplice risultato, in primis dare dignità a coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza -attraverso un servizio reso alla comunità che li faccia sentire parte del sistema economico e produttivo – e conseguentemente consentire che si realizzi quella utilità, quel beneficio di cui una cittá dovrebbe normalmente giovare. Da quell’atto di indirizzo da parte della Giunta comunale sono passati 5 mesi e da quanto ci risulta – come purtroppo troppo spesso accade a quest’amministrazione- alla parole e alla buone intenzioni non sono seguiti i fatti. Chiediamo pertanto al Sindaco e all’Assessore al ramo di velocizzare tutte le procedure per rendere operativi questi progetti, e consigliamo agli stessi, in occasione dell’apertura di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado e in previsione di quella della scuola secondaria di secondo grado, di voler considerare l’opportunità di adibire i cittadini percettori del reddito di cittadinanza alla vigilanza e al controllo all’atto dell’entrata e dell’uscita dalle scuole. O alternativamente, anche in considerazione del momento delicato e di stress che l’ Asp sta affrontando, destinarli ad un lavoro di assistenza domiciliare agli anziani con disabilità.



Commissario cittadino F.I.

Gianmarco Vaccarisi