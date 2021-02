UNA 44ENNE PICCHIATA SELVAGGIAMENTE DAL FIDANZATO 47ENNE

Picchia selvaggiamente la fidanzata e viene denunciato dalla Polizia. Anche a Siracusa quindi continua la violenza senza fine contro le donne e spesso non basta l’età matura per non arrivare a questi comportamenti bestiali. Ieri è intervenuta la Volante allertata da una donna che denunciava violenze di ogni genere e ripetute da parte del fidanzato. Lei 44 anni, il fidanzato 47. Altra lite, altra bastonatura della donna che finisce al pronto soccorso. Medicazioni e addirittura prognosi di 30 giorni a dimostrazione dell’aggressione e della violenza dell’uomo. Fatti i primi accertamenti, la Polizia ha denunciato il fidanzato violento. Basterà?