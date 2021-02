SUL LUNGOMARE DI ORTIGIA CADE A PEZZI UNO STABILE COMUNALE

Caro sindaco del cga, questo stabile che cade a pezzi è di proprietà comunale. Anche stamattina ne è caduto un pezzo sul lungomare di Ortigia. L’ingresso è in via Serafino Privitera e per tanti anni questo palazzetto è stata la sede della banda musicale comunale. Poi è cominciato il degrado, ma non è stato fatto nulla. D’altra parte con Lei il Comune ha avuto tanto da fare: l’autoscontro alle Poste, la pista di ghiaccio a fonte Aretusa, il bar astronave al castello Maniace, le tavolate a piazza Duomo, le strisce ciclabili nei vicoli. Certo, sono tutti fatti culturali importanti e la manutenzione di uno stabile di proprietà ovviamente diventa di secondo piano. Approfittando del fatto che al momento c’è il Covid e che lei non se ne occupa, non sarebbe il momento di interessarsi? Guardi il balcone, cade a pezzi e i pezzi cadono su una strada di passaggio, insomma può diventare pericoloso. Qualcuno potrebbe anche essere colpito da un pezzo di cornicione e a questo punto ci sarebbero anche le sue responsabilità oggettive. Magari, com’è aduso fare con ghigno sprezzante, risponderà, un pò snob, che il sindaco non ripara balconi pericolanti. Sarà, deleghi chi vuole, ma faccia qualcosa. Ma non a chiacchiere, per favore. La ricordo ancora insieme con un suo assessore quando disse che la ringhiere del lungomare stavano per essere rifatte ex novo. Naturalmente era una balla, una delle tante.